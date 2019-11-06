Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der vergiftete Ehemann

SAT.1Staffel 4Folge 172vom 06.11.2019
Der vergiftete Ehemann

Folge 172: Der vergiftete Ehemann

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Rietz und Gerrit Grass holen in einer Kneipe ihr Abendessen. Plötzlich bricht ein Mann zusammen. Jemand wollte den Restaurantkritiker mit Rattengift umbringen. Der Koch der Kneipe gerät ins Visier der Kommissare: In seiner Küche ist Rattengift versteckt! Doch nicht nur das: Der Kritiker hatte sein angesagtes Feinschmeckerlokal in den Ruin getrieben ... Rechte: Sat.1

