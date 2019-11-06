Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Spitzel im Revier

SAT.1Staffel 4Folge 178vom 06.11.2019
Spitzel im Revier

Spitzel im RevierJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 178: Spitzel im Revier

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Um einen Drogenboss zu überführen, tauchen die Kommissare Rietz und Grass Undercover in die Unterwelt ab. Über einen Kontaktmann vereinbaren sie einen Drogendeal. Doch der Deal geht schief: Während die Kommissare festgenommen werden, kann der Dealer fliehen. Ein Spitzel bei der Polizei hat vermutlich geheime Informationen verraten ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen