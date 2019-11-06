Gefangen im SexverliesJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 179: Gefangen im Sexverlies
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kommissar Grass beobachtet in einem vorbeifahrenden Auto den Hilferuf eines Mädchens. Die 19-Jährige wurde vor über einem Jahr von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Spur führt zum Haus eines Komponisten. Im Keller des Verdächtigen entdeckt der Kommissar ein Sexverlies. Dort wurde das Mädchen vermutlich monatelang gequält und als Sexsklavin missbraucht ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1