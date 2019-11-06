Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefangen im Sexverlies

SAT.1Staffel 4Folge 179vom 06.11.2019
Gefangen im Sexverlies

Gefangen im SexverliesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 179: Gefangen im Sexverlies

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kommissar Grass beobachtet in einem vorbeifahrenden Auto den Hilferuf eines Mädchens. Die 19-Jährige wurde vor über einem Jahr von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Spur führt zum Haus eines Komponisten. Im Keller des Verdächtigen entdeckt der Kommissar ein Sexverlies. Dort wurde das Mädchen vermutlich monatelang gequält und als Sexsklavin missbraucht ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen