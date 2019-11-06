Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesgrüße aus dem Internet

SAT.1Staffel 4Folge 180vom 06.11.2019
Todesgrüße aus dem Internet

Todesgrüße aus dem InternetJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 180: Todesgrüße aus dem Internet

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Steuerberater von Michael Naseband wird von einer Beischlafbetrügerin mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und ausgeraubt. Er hat die Täterin in einem Seitensprungportal im Internet kennen gelernt. Ihr Tarnname ist Lady Lust. Bevor die Kommissare hinter die Identität der Frau kommen, schlägt sie ein zweites Mal zu. Dieses Mal stirbt ihr Opfer ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen