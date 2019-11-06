Gerichtsmediziner im LiebeswahnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 181: Gerichtsmediziner im Liebeswahn
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach einer Verabredung mit einer Masseurin verschwindet Gerichtsmediziner Alsleben spurlos. Die Kommissare glauben, dass er ist im Liebeswahn untergetaucht ist. Kurz darauf werden sie zu einem Tatort gerufen. Jemand ist in eine Leichenhalle eingebrochen und hat den Leichnam einer Frau entwendet. Das Unfassbare: Die Fingerabdrücke auf der aufgebrochenen Tür und dem Sarg stammen von Doc Alsleben... Rechte: Sat.1
