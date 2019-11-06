Das falsche HausmädchenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 185: Das falsche Hausmädchen
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare können im letzten Moment die Entführung einer jungen Frau verhindern. In der Nacht versuchen die Täter es erneut. Die junge Frau stirbt. Die Spur der Toten führt in ein Bordell. Bei einer Razzia finden die Kommissare dort osteuropäische Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden. Wollte die Tote ihren Zuhälter verraten und musste sie deshalb sterben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1