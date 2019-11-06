Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 190 vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Leichenfund in einem Müllwagen: Der Ermordete hat eine Kamera bei sich, auf der pikante Sexfotos gespeichert sind. Die Spur führt in ein Pornokino, in dem der Tote als "Porno-Peter" bekannt war. Er hat für einen Feinkost-Lieferservice gearbeitet. In der Frau des Catering-Chefs erkennen die Kommissare die Dame von den Sexfotos wieder, doch der Mann auf den Bildern ist nicht ihr Ehemann ... Rechte: Sat.1

SAT.1
