Seitensprung im PornokinoJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 190: Seitensprung im Pornokino
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Leichenfund in einem Müllwagen: Der Ermordete hat eine Kamera bei sich, auf der pikante Sexfotos gespeichert sind. Die Spur führt in ein Pornokino, in dem der Tote als "Porno-Peter" bekannt war. Er hat für einen Feinkost-Lieferservice gearbeitet. In der Frau des Catering-Chefs erkennen die Kommissare die Dame von den Sexfotos wieder, doch der Mann auf den Bildern ist nicht ihr Ehemann ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1