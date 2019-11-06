Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Heiße Küsse im K11

SAT.1Staffel 4Folge 191vom 06.11.2019
Heiße Küsse im K11

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 191: Heiße Küsse im K11

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein georgischer Freund des Staatsanwaltes vermisst seine Tochter. Ein Zuhälter hat das Mädchen vermutlich nach Deutschland verschleppt. Die Kommissare sollen den Fall gemeinsam mit einer Polizistin aus Georgien lösen. Doch die unkonventionellen Methoden der neuen Kollegin stellen vor allem Michael Naseband auf eine nervliche Zerreißprobe ...

