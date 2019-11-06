Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einbruch aus Leidenschaft

SAT.1Staffel 4Folge 193vom 06.11.2019
Einbruch aus Leidenschaft

Folge 193: Einbruch aus Leidenschaft

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Einbruch ins Haus Grass. Der Kommissar macht sich große Vorwürfe: Er sollte das Haus in Abwesenheit seiner Mutter hüten und hat vergessen, die Haustür abzusperren. Ein Rosenstrauß mit einem Liebesgruß im Wohnzimmer deutet darauf hin, dass die Mutter des Kommissars einen heimlichen Verehrer unter den Einbrechern hat. Unter Verdacht gerät ein Sänger ihres Kirchenchores ...

