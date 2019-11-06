Einbruch aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 193: Einbruch aus Leidenschaft
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Einbruch ins Haus Grass. Der Kommissar macht sich große Vorwürfe: Er sollte das Haus in Abwesenheit seiner Mutter hüten und hat vergessen, die Haustür abzusperren. Ein Rosenstrauß mit einem Liebesgruß im Wohnzimmer deutet darauf hin, dass die Mutter des Kommissars einen heimlichen Verehrer unter den Einbrechern hat. Unter Verdacht gerät ein Sänger ihres Kirchenchores ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1