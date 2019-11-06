Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fahrradkurier Naseband

SAT.1Staffel 4Folge 194vom 06.11.2019
Fahrradkurier Naseband

Fahrradkurier NasebandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 194: Fahrradkurier Naseband

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein ominöser Fahrradkurier verteilt Falschgeld an Obdachlose. Die Kommissare stehen unter Druck, denn das Thema ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen über den modernen "Robin Hood". Um ihm auf die Schliche zu kommen, ermittelt Kommissar Naseband verdeckt als Fahrradkurier. Doch sein neuer Job wird zu einem lebensgefährlichen Einsatz ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen