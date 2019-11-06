Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 195 vom 06.11.2019
Ein Künstler wird bei seiner Ausstellungseröffnung beinahe von einem Spind erschlagen. Schon seit mehreren Monaten ist der Mann Opfer kleinerer Unfälle. Der Nachbar des Künstlers gerät unter Verdacht: Er hatte ihm seine Werkstatt verkauft. Doch nun ist er entsetzt vom ausschweifenden Lebensstil des Künstlers und will ihn aus dem Haus ekeln ... Rechte: Sat.1

