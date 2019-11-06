K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Kommissar im Zwiespalt
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine erfolgreiche Profi-Turnerin wird Opfer eines Anschlags und wird den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzen - unter Verdacht gerät ihre größte Konkurrentin. Die Kommissare stehen vor einer schwierigen Situation: Die Verdächtige ist Kommissar Grass' große Jugendliebe. Obwohl alle Beweise gegen die hübsche Turnerin sprechen, glaubt er als Einziger fest an ihre Unschuld ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1