K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Der lüsterne Arzt
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Frau behauptet, dass ihr Hausarzt sie brutal vergewaltigt hat - doch der streitet die Tat ab, angeblich wollte die junge Frau den Sex mit ihm. Die Kommissare ermitteln, dass das Vergewaltigungsopfer eine dunkle Vergangenheit hat: Sie arbeitete als Prostituierte in einem Stripclub, dort galt sie als unberechenbares Luder. Alles deutet darauf hin, dass die Frau den Arzt ruinieren will ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1