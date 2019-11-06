Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die gehörnten Liebhaber

SAT.1Staffel 4Folge 28vom 06.11.2019
Die gehörnten Liebhaber

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 28: Die gehörnten Liebhaber

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Brutaler Überfall auf einen Münzhändler. Die Kommissare können den Räuber noch auf der Flucht überwältigen. Der überfallene Münzhändler kann den Täter jedoch nicht identifizieren, und die Kommissare müssen ihn wieder frei lassen. Kurz darauf wird der Räuber ermordet. Die Kommissare vermuten, dass der Mord mit dem Überfall auf den Münzhändler zusammenhängt ... Rechte: Sat.1

