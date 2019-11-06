Die gehörnten LiebhaberJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Die gehörnten Liebhaber
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Brutaler Überfall auf einen Münzhändler. Die Kommissare können den Räuber noch auf der Flucht überwältigen. Der überfallene Münzhändler kann den Täter jedoch nicht identifizieren, und die Kommissare müssen ihn wieder frei lassen. Kurz darauf wird der Räuber ermordet. Die Kommissare vermuten, dass der Mord mit dem Überfall auf den Münzhändler zusammenhängt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1