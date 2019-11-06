Die Morde des Herrn NasebandJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Die Morde des Herrn Naseband
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im K11 wird ein Polizist ermordet. Bei der Schießerei wird auch Gerrit Grass verletzt. Er hat als Einziger den Täter gesehen: Kommissar Naseband soll der kaltblütige Schütze sein. Kurze Zeit später gibt es einen weiteren Mord, auch hierfür soll Michael Naseband verantwortlich sein. Und tatsächlich: Die Überwachungskamera beseitigt die letzten Zweifel! Das SEK wird alarmiert ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1