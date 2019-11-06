Die skrupellose GeliebteJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Die skrupellose Geliebte
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine reiche Frau stirbt an einer Überdosis Schlaftabletten. Was als Selbstmord getarnt war, entpuppt sich als Mord. Der Ehemann der Toten hat mehrere Motive für den Mord: Seit Monaten hat er eine junge Geliebte. Außerdem erbt er das Geld aus der Lebensversicherung der Toten: Fünf Mio. Euro! Doch dann wird auch er ermordet. Wer steckt hinter den heimtückischen Morden an dem reichen Ehepaar? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1