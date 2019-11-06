Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die skrupellose Geliebte

SAT.1Staffel 4Folge 32vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine reiche Frau stirbt an einer Überdosis Schlaftabletten. Was als Selbstmord getarnt war, entpuppt sich als Mord. Der Ehemann der Toten hat mehrere Motive für den Mord: Seit Monaten hat er eine junge Geliebte. Außerdem erbt er das Geld aus der Lebensversicherung der Toten: Fünf Mio. Euro! Doch dann wird auch er ermordet. Wer steckt hinter den heimtückischen Morden an dem reichen Ehepaar? Rechte: Sat.1

