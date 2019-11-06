Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Familienintrige

SAT.1Staffel 4Folge 34vom 06.11.2019
Mörderische Familienintrige

Mörderische FamilienintrigeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 34: Mörderische Familienintrige

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein erfolgreicher Verleger wird erschossen. Im Focus der Ermittlungen stehen seine Neider und Feinde: Dazu zählt ein Autor, der vom Toten beim Verkauf seines Buches betrogen wurde. Aber auch ein skrupelloser Journalist hat ein Motiv. Seine Freundin hatte eine Sexaffäre mit dem toten Verleger. Doch auch die Ehefrau des Toten steht unter Verdacht. Sie litt unter den Seitensprüngen ihres Mannes ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen