SAT.1Staffel 4Folge 36vom 06.11.2019
Kommissarin Alexandra Rietz hat Angst: Sie fühlt sich von einem Unbekannten verfolgt. Ihre Kollegen nehmen sie nicht ernst und schicken sie in den Urlaub. Am nächsten Tag werden die Kommissare Naseband und Grass zu einem Tatort gerufen. Dort entdecken sie Schreckliches: Eine Frau wurde geköpft. Sie trägt die Kleidung von Alexandra Rietz. Und tatsächlich ist die Kommissarin spurlos verschwunden Rechte: Sat.1

