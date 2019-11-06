K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Tod einer Schwangeren
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Frau wird tot in ihrem Wagen gefunden. Die Obduktion ergibt: Sie wurde mit Kohlenmonoxid vergiftet. Die Tote war schwanger, jedoch nicht von ihrem eigenen Ehemann. Sie hatte eine Affäre mit dem Mann ihrer besten Freundin. Wollte ihr Geliebter die Geburt des Kindes verhindern, um somit das Glück seiner eigenen Familie zu retten? Oder hat sich die beste Freundin für den Verrat gerächt? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1