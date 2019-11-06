Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 06.11.2019
Folge 41: Skrupelloser Babyhandel

Eine hochschwangere Frau wird von ihrem betrunkenen Ehemann misshandelt. Die Kommissare bringen sie in ein Frauenhaus. Kurz darauf meldet sich die Schwangere telefonisch bei den Kommissaren, doch der Anruf wird abrupt unterbrochen. Danach fehlt von der jungen Frau jede Spur ... Rechte: Sat.1

