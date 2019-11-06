Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord in der Metzgerei

SAT.1Staffel 4Folge 42vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In den Mülltonnen einer Metzgerei werden menschliche Haare und eine blutverschmierte Bluse gefunden. Eine Kundin hat den Verdacht, dass der Metzger Menschenfleisch verarbeitet. Wenige Tage später wird eine junge Frau tot in der Metzgerei aufgefunden. Wusste die junge Frau von den illegalen Machenschaften des Metzgers und wurde sie deshalb sein nächstes Opfer? Rechte: Sat.1

