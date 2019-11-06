Tödliche AbschiedsfeierJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Tödliche Abschiedsfeier
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Während der Abschiedsfeier für einen Kollegen explodiert im K11 eine Briefbombe - der Kollege stirbt. Doch der Anschlag galt nicht ihm. Der Brief war an das Musikerduo adressiert, das auf seiner Abschiedsfeier gespielt hat. Für den Sänger des Duos ist klar: Die Bombe war für ihn bestimmt. Seine Ehefrau und ihr neuer Freund wollen ihn töten, um an sein Geld zu kommen. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1