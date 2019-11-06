Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Samariter

SAT.1Staffel 4Folge 48vom 06.11.2019
Mörderischer Samariter

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 48: Mörderischer Samariter

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Frau und ein Mann werden bestialisch hingerichtet. Die beiden verbindet ein dunkles Geheimnis: Sie hatten eine Sexaffäre. Der Ehemann der Toten gerät unter Verdacht, denn er wusste von der Affäre seiner Frau. Doch auch der Stiefsohn der Toten hat ein Motiv: Er hat sie abgrundtief gehasst und wollte die Liebe seines Vaters nicht teilen. Rechte: Sat.1

