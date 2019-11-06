K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Mörderischer Samariter
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Frau und ein Mann werden bestialisch hingerichtet. Die beiden verbindet ein dunkles Geheimnis: Sie hatten eine Sexaffäre. Der Ehemann der Toten gerät unter Verdacht, denn er wusste von der Affäre seiner Frau. Doch auch der Stiefsohn der Toten hat ein Motiv: Er hat sie abgrundtief gehasst und wollte die Liebe seines Vaters nicht teilen. Rechte: Sat.1
