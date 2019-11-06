Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Bürosex

SAT.1Staffel 4Folge 50vom 06.11.2019
Mörderischer Bürosex

Mörderischer BürosexJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Mörderischer Bürosex

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird brutal ermordet. Sie hatte angeblich ein Verhältnis mit ihrem verheirateten Mitarbeiter - der bestreitet die Affäre, auch die Ehefrau ist von seiner Treue überzeugt. Doch die Kommissare decken ein viel dunkleres Geheimnis des Ehemannes auf: Er hat eine Sex-Affäre mit dem Ehemann seiner toten Chefin! Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen