K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Mord per Fernsteuerung
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Geiselnahme im Hallenbad: Ein Mann soll ertränkt werden. Doch der Täter ist selbst Opfer, er bekommt von einem Unbekannten über Funk Anweisungen. Wenn er diese nicht befolgt, wird seine entführte Ehefrau ermordet. Die Kommissare kennen den unfreiwilligen Geiselnehmer. Vor einiger Zeit wurde dessen Lokal von zwei Männern überfallen. Einer der beiden konnte damals gefasst werden ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1