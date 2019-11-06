K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Tödlicher Fitnesswahn
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Familienvater wird brutal in der Dusche seines Fitnessstudios ermordet. In seinem Spind finden die Kommissare das Ultraschallbild seines ungeborenen Babys und Anabolika. Die Ehefrau des Toten berichtet, dass ihr Mann an einem Muskelwettbewerb teilnehmen wollte. Sie macht den ärgsten Konkurrenten ihres Mannes für die Anabolika und den Mord verantwortlich ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1