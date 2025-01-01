Kommissar Grass unter AnklageJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 562: Kommissar Grass unter Anklage
21 Min.Ab 12
In einem Hotel stürzt eine Auszubildende vom Balkon einer Suite. Die Kommissare vermuten, dass der Hotelbesitzer und zwei seiner Freunde hinter dem angeblichen Unfall stecken. Kommissar Grass schleust sich undercover in die Clique des Hotelbesitzers ein. Um das Vertrauen der Verdächtigen zu gewinnen, nimmt der Ermittler an einer ihrer Partys und einem illegalen Autorennen teil ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1