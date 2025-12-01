Kommissare in der UrlaubshölleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 576: Kommissare in der Urlaubshölle
21 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Michael Naseband und Alexandra Rietz nehmen an einem Überlebenstraining in der Wildnis teil. Zeitgleich ermittelt Gerrit Gras in einem Juwelenraub. Es stellt sich heraus: Einer der Diebe ist mit den beiden Kommissaren im Wald unterwegs. Er will sich von dort mit der Beute ins Ausland absetzen. Dann wird einer der Tourteilnehmer brutal ermordet.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
