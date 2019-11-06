K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Tödliches Theater
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Michael Naseband spielt als Komparse bei einem Theaterstück mit. Bei der Probe geschieht ein tragischer Unfall: Eine junge Schauspielerin erschießt den Hauptdarsteller. Doch der Unfall entpuppt sich als eiskalt geplanter Mord: Jemand hatte die Spielpistole gegen eine echte Waffe ausgetauscht. Der tote Schauspieler hatte zahlreiche Affären mit seinen Kolleginnen ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1