K 11 - Kommissare im Einsatz

Hinterlistige Familienbande

SAT.1Staffel 4Folge 69vom 06.11.2019
Folge 69: Hinterlistige Familienbande

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau arbeitet als Aktmodell. Ihr tyrannischer Vater ist strikt dagegen und droht dem Kursleiter. Er möchte den Zeichenkurs unterbinden und die Karriere des Kursleiters für immer ruinieren. Auch die Familie des Mannes leidet unter den Wutausbrüchen des Cholerikers. Dann wird der Mann brutal ermordet ... Rechte: Sat.1

SAT.1
