Hinterlistige FamilienbandeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Hinterlistige Familienbande
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Frau arbeitet als Aktmodell. Ihr tyrannischer Vater ist strikt dagegen und droht dem Kursleiter. Er möchte den Zeichenkurs unterbinden und die Karriere des Kursleiters für immer ruinieren. Auch die Familie des Mannes leidet unter den Wutausbrüchen des Cholerikers. Dann wird der Mann brutal ermordet ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1