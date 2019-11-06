Nasebands letzter Geburtstag (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
Folge 70: Nasebands letzter Geburtstag (Teil 1)
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Michael Naseband will für seinen Sohn ein Bankkonto eröffnen. Plötzlich stürmt ein maskierter Mann in die Bank und feuert Schüsse in die Menge. Er fordert die gesamten Tresorbestände. Trotz höchster Gefahr schafft es Michael Naseband, unbemerkt seine Kollegen per SMS zu alarmieren. Sofort beziehen Scharfschützen und das SEK Stellung. Der bewaffnete Bankräuber verlangt einen Fluchtwagen ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1