SAT.1Staffel 4Folge 72vom 06.11.2019
Folge 72: Tödlicher Liebesterror

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei einem brutalen Überfall wird eine junge Studentin verletzt. Die Kommissare vermuten den Täter im Umfeld des Opfers. Einer der Tutoren an der Uni stand bereits wegen sexueller Belästigung vor Gericht. Er soll auch der Studentin mehrfach anzügliche Angebote gemacht haben. Als ein Unbekannter in die Wohnung der Verletzten eindringt und ihr Haustier ermordet, gerät die Sache außer Kontrolle ... Rechte: Sat.1

SAT.1
