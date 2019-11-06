K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Tödliche Hochzeit
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Braut wird in ihrer Hochzeitsnacht ermordet. Der Bräutigam hat einen schrecklichen Verdacht: Seine ganze Familie war von Anfang an gegen die Heirat. Vor allem seine Eltern hassten die zukünftige Schwiegertochter. Um den Sohn von der Heirat abzubringen, hat seine Familie einen Privatdetektiv beauftragt. Dieser hat herausgefunden, dass die Braut in ihrer Jugend Pornofilme drehte ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1