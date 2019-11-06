Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 Staffel 4 Folge 73 vom 06.11.2019
Folge 73: Tödliche Hochzeit

23 Min. Ab 6

Eine junge Braut wird in ihrer Hochzeitsnacht ermordet. Der Bräutigam hat einen schrecklichen Verdacht: Seine ganze Familie war von Anfang an gegen die Heirat. Vor allem seine Eltern hassten die zukünftige Schwiegertochter. Um den Sohn von der Heirat abzubringen, hat seine Familie einen Privatdetektiv beauftragt. Dieser hat herausgefunden, dass die Braut in ihrer Jugend Pornofilme drehte ... Rechte: Sat.1

