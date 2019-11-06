K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Mörderischer Einsatz
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Polizist wird im Einsatz von einem Einbrecher kaltblütig angeschossen. Sein erfahrener Kollege kann ihm nicht mehr helfen und der junge Mann stirbt. Dem Täter gelingt es zu entkommen. Zusammen mit Kommissar Grass nimmt der Kollege des Toten die Verfolgung auf. Gemeinsam wollen sie den Mörder stellen. Doch die angebliche Jagd nach dem Täter entpuppt sich als tödliche Falle ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1