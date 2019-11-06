Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 74vom 06.11.2019
Mörderischer Einsatz

Mörderischer EinsatzJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 74: Mörderischer Einsatz

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Polizist wird im Einsatz von einem Einbrecher kaltblütig angeschossen. Sein erfahrener Kollege kann ihm nicht mehr helfen und der junge Mann stirbt. Dem Täter gelingt es zu entkommen. Zusammen mit Kommissar Grass nimmt der Kollege des Toten die Verfolgung auf. Gemeinsam wollen sie den Mörder stellen. Doch die angebliche Jagd nach dem Täter entpuppt sich als tödliche Falle ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen