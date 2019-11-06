Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 75vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare nehmen einen skrupellosen Waffenhändler fest. Als er im Gefangenentransporter an einen sichereren Ort gebracht werden soll, bricht er tot zusammen - doch in der Pathologie wacht der vermeintlich Tote wie durch ein Wunder wieder auf und nimmt den Gerichtsmediziner als Geisel ... Rechte: Sat.1

