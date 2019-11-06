Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisches Klassentreffen

SAT.1Staffel 4Folge 76vom 06.11.2019
Mörderisches Klassentreffen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 76: Mörderisches Klassentreffen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Rietz ist zu ihrem Klassentreffen eingeladen. Auf der ausgelassenen Feier trifft sie ihre große Jugendliebe wieder. Die beiden verbringen einen romantischen Abend miteinander und kommen sich näher. Doch dann passiert ein schreckliches: Der Mann wird auf der Party ermordet. In seinem Weinglas findet die Spurensicherung ein tödliches Gift ... Rechte: Sat.1

