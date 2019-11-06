Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 77vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei einer wilden Schießerei nehmen die Kommissare einen brutalen Mafia-Boss fest. Staatsanwalt Kirkitadse bietet dem Kriminellen das Zeugenschutzprogramm an, wenn er wichtige Kontakte preisgibt. Mitten in der Vernehmung tritt plötzlich ein betäubendes Gas aus. Handlanger des Mafia-Bosses wollen die Kommissare sowie ihre Kollegen ausschalten und ihren Boss mit Gewalt befreien. Rechte: Sat.1

