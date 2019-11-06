Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der herrenlose Finger

SAT.1Staffel 4Folge 82vom 06.11.2019
Der herrenlose Finger

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 82: Der herrenlose Finger

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Wachmann eines Einkaufszentrums wird tot aufgefunden, der Safe mit den Tageseinnahmen ist ausgeraubt. Die Spuren am Tatort führen die Kommissare zu einer jungen Frau. Bei ihr wird die Beute gefunden und sie wird verhaftet. Doch dann nehmen die Mittäter Michael Naseband als Geisel. Sie wollen ihre Komplizin und die Beute zurück, sonst wird Kommissar Naseband lebendig begraben ... Rechte: Sat.1

