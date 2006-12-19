Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staatsanwalt im Tennisfieber

SAT.1Staffel 4Folge 83vom 19.12.2006
21 Min.Folge vom 19.12.2006Ab 12

In einem Tennisclub kommt es zu einem heftigen Streit zwischen einem frisch geschiedenen Ehepaar. Wenig später wird die Frau auf dem Parkplatz der Anlage überfallen. Die Hinweise verdichten sich auf den eifersüchtigen Ex-Mann des Opfers. Doch dann erhält der Verdächtige eine Lösegeldforderung, seine Ex-Frau wurde entführt! Die Verbrecher wollen 50.000 Euro, sonst machen sie kurzen Prozess ...

