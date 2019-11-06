Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Tochter des Kommissars

SAT.1Staffel 4Folge 85vom 06.11.2019
Die Tochter des Kommissars

Die Tochter des KommissarsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Die Tochter des Kommissars

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die große Jugendliebe von Kommissar Grass braucht seine Hilfe: Ihre Tochter wurde von maskierten Männern in ein Auto gezerrt und verschleppt. Die verzweifelte Frau beichtet dem Kommissar ein Geheimnis: Er ist der Vater des entführten Mädchens. Um das Leben seiner Tochter zu retten, schleust sich Kommissarin Rietz Undercover bei den Verdächtigen ein ... Rechte: Sat.1

