K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Nasebands Motorradgang
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Frau wird auf einem Parkplatz ermordet aufgefunden. In der Satteltasche ihres Motorrades finden die Kommissare Kokain. Die Tote war Mitglied in einem Motorradclub. Um den geheimen Machenschaften der Motorradgang auf die Schliche zu kommen, schleust sich Michael Naseband als Rocker in den Club ein. Auch Kommissarin Rietz tritt ihren neuen Job an: Sie kellnert in der Stammkneipe des Clubs ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1