K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands Motorradgang

SAT.1Staffel 4Folge 86vom 06.11.2019
Folge 86: Nasebands Motorradgang

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Frau wird auf einem Parkplatz ermordet aufgefunden. In der Satteltasche ihres Motorrades finden die Kommissare Kokain. Die Tote war Mitglied in einem Motorradclub. Um den geheimen Machenschaften der Motorradgang auf die Schliche zu kommen, schleust sich Michael Naseband als Rocker in den Club ein. Auch Kommissarin Rietz tritt ihren neuen Job an: Sie kellnert in der Stammkneipe des Clubs ... Rechte: Sat.1

SAT.1
