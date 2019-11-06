Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheime Schwangerschaft

SAT.1Staffel 4Folge 90vom 06.11.2019
Geheime Schwangerschaft

Geheime SchwangerschaftJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 90: Geheime Schwangerschaft

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau bricht vor dem Kommissariat vor Schmerzen zusammen. In der Klinik stellen die Ärzte eine abgebrochene Schwangerschaft fest. Ein Stümper hat eine brutale Abtreibung gegen den Willen der Frau durchgeführt und sie dabei schwer verletzt. Ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht. Er hat Medizin studiert und sich im Streit von ihr getrennt. Zudem ist das Kind von seinem Nachfolger ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen