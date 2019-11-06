Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Bordellbesuch

SAT.1 Staffel 4 Folge 92 vom 06.11.2019
21 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Ein verheirateter Freund von Gerrit Grass bittet den Kommissar um Hilfe: Nach einem Junggesellenabschied ist er betrunken im Bordell gelandet. Jetzt wird er von einer Prostituierten erpresst. Der Familienvater hat schreckliche Angst, dass seine schwangere Frau davon erfährt. Als die Kommissare in dem Bordell ermitteln, wird eine Prostituierte ermordet. Hat sie den Freund von Gerrit Grass erpresst? Rechte: Sat.1

