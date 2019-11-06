Mörderischer BordellbesuchJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Mörderischer Bordellbesuch
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein verheirateter Freund von Gerrit Grass bittet den Kommissar um Hilfe: Nach einem Junggesellenabschied ist er betrunken im Bordell gelandet. Jetzt wird er von einer Prostituierten erpresst. Der Familienvater hat schreckliche Angst, dass seine schwangere Frau davon erfährt. Als die Kommissare in dem Bordell ermitteln, wird eine Prostituierte ermordet. Hat sie den Freund von Gerrit Grass erpresst? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1