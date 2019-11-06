Tödlicher FriseurbesuchJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Tödlicher Friseurbesuch
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Mann im Bärenkostüm wird auf offener Straße erstochen. Er hat für einen neuen Friseursalon Werbung gemacht. Die Obduktion ergibt, dass die Tatwaffe eine Friseurschere war. Der Konkurrenzfriseur gerät unter Verdacht, denn der neue Haarsalon schnappt ihm reihenweise die Kunden weg. Doch auch der Besitzer des neuen Friseurladens hat ein Motiv: Seine Frau hatte eine Affäre mit dem Toten ... Rechte: Sat.1
