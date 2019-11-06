Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Umzug

SAT.1Staffel 4Folge 99vom 06.11.2019
Tödlicher Umzug

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 99: Tödlicher Umzug

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Brutaler Mord in einer Wohngemeinschaft. Eine junge Frau wird kurz nach ihrem Einzug erstochen. Ihre vier Mitbewohner belasten sich gegenseitig. Denn am Abend vor dem Tod der neuen Mitbewohnerin kam es zu einem handfesten Streit in der WG. Doch die Tote hat sich nicht nur mit ihren Mitbewohnern angelegt. Sie hat ihrem Ex-Freund 50.000 Euro geklaut und sich in der WG versteckt. Rechte: Sat.1

SAT.1
