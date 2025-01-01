Kommissar Rex
Folge 1: Die Todesliste
47 Min.Ab 12
Ricarda Limmer kommt ins Büro ihres Chefs Michael Fuchs, reißt sich sämtliche Kleider vom Leib und beginnt aus vollem Halse um Hilfe zu schreien. Limmers Sekretärin Brigitte Bosch eilt ins Zimmer und findet die beiden in einer für sie unmissverständlichen Situation. Auf Anzeige der Frauen bei der Personalchefin Sylvia Winter wird Fuchs fristlos entlassen. Am Boden zerstört beschließt er, es den verschwörerischen Frauen heimzuzahlen. Sein erstes Opfer ist Brigitte Bosch.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
