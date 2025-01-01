Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Die Todesliste

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1
Die Todesliste

Die TodeslisteJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 1: Die Todesliste

47 Min.Ab 12

Ricarda Limmer kommt ins Büro ihres Chefs Michael Fuchs, reißt sich sämtliche Kleider vom Leib und beginnt aus vollem Halse um Hilfe zu schreien. Limmers Sekretärin Brigitte Bosch eilt ins Zimmer und findet die beiden in einer für sie unmissverständlichen Situation. Auf Anzeige der Frauen bei der Personalchefin Sylvia Winter wird Fuchs fristlos entlassen. Am Boden zerstört beschließt er, es den verschwörerischen Frauen heimzuzahlen. Sein erstes Opfer ist Brigitte Bosch.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen