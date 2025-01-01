Kommissar Rex
Folge 12: Hetzjagd
46 Min.Ab 12
Die Kassiererin Maria Stein, die mit der Tageslosung zu einem Nachttresor unterwegs ist, wird von einem maskierten Mann erschossen. Brandtner und sein Team vermuten einen Wiederholungstäter und gehen sämtliche Raubüberfälle der letzten Jahre durch. Dabei stoßen sie auf die Akte von Moritz Hollub, der vor Kurzem aus der Haft entlassen wurde. Nach einem Verhör ist Brandtner jedoch von dessen Unschuld überzeugt. Doch die Nachbarn sind anderer Meinung. Eine wahre Hetzjagd beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1