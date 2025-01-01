Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Hetzjagd

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 12
Folge 12: Hetzjagd

46 Min.Ab 12

Die Kassiererin Maria Stein, die mit der Tageslosung zu einem Nachttresor unterwegs ist, wird von einem maskierten Mann erschossen. Brandtner und sein Team vermuten einen Wiederholungstäter und gehen sämtliche Raubüberfälle der letzten Jahre durch. Dabei stoßen sie auf die Akte von Moritz Hollub, der vor Kurzem aus der Haft entlassen wurde. Nach einem Verhör ist Brandtner jedoch von dessen Unschuld überzeugt. Doch die Nachbarn sind anderer Meinung. Eine wahre Hetzjagd beginnt.

