Kommissar Rex
Folge 3: Priester in Gefahr
47 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 12
Rund um Wien überfällt eine Bande Lkws mit Medikamenten an Bord - skrupellos werden die Fahrer getötet, neue Leute steuern die Wagen weiter nach Ungarn. Als Jiri Borowiez auf die Leiche eines Fahrers stößt, will er aussteigen, Bandenchef Schuller streckt ihn mit einem Schuss nieder. Schwer verletzt kann der Pole fliehen und verlangt nach geistlichem Beistand. Als Pfarrer Auer an Jiris Bett eilt, ahnt er nicht, dass er sich in tödliche Gefahr begibt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF