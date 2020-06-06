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Kommissar Rex

Priester in Gefahr

SAT.1Staffel 5Folge 3vom 06.06.2020
Priester in Gefahr

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Kommissar Rex

Folge 3: Priester in Gefahr

47 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 12

Rund um Wien überfällt eine Bande Lkws mit Medikamenten an Bord - skrupellos werden die Fahrer getötet, neue Leute steuern die Wagen weiter nach Ungarn. Als Jiri Borowiez auf die Leiche eines Fahrers stößt, will er aussteigen, Bandenchef Schuller streckt ihn mit einem Schuss nieder. Schwer verletzt kann der Pole fliehen und verlangt nach geistlichem Beistand. Als Pfarrer Auer an Jiris Bett eilt, ahnt er nicht, dass er sich in tödliche Gefahr begibt.

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