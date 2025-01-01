Kommissar Rex
Folge 8: Giftgas
46 Min.Ab 12
Auf dem Verschubbahnhof wird der Obdachlose Edi Salzer tot aufgefunden. Rex und Brandtner mischen sich unter die Obdachlosen, die rund um den Bahnhof ihr Quartier haben. Ihre Nachforschungen ergeben, dass Edi durch das Nervengas Sarin, eine Massenvernichtungswaffe, getötet wurde - offenbar wurde das Gas in einem Bahnwaggon ins Land geschafft. Alexander Brandtner und seine Kollegen müssen jetzt so schnell wie möglich herausfinden, wann und wo das Gift eingesetzt werden soll.
