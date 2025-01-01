Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Giftgas

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 8
Giftgas

GiftgasJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 8: Giftgas

46 Min. Ab 12

Auf dem Verschubbahnhof wird der Obdachlose Edi Salzer tot aufgefunden. Rex und Brandtner mischen sich unter die Obdachlosen, die rund um den Bahnhof ihr Quartier haben. Ihre Nachforschungen ergeben, dass Edi durch das Nervengas Sarin, eine Massenvernichtungswaffe, getötet wurde - offenbar wurde das Gas in einem Bahnwaggon ins Land geschafft. Alexander Brandtner und seine Kollegen müssen jetzt so schnell wie möglich herausfinden, wann und wo das Gift eingesetzt werden soll.

