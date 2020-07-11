Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Geheimnisse

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9vom 11.07.2020
Folge 9: Tödliche Geheimnisse

46 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12

Medizinstudent Peter macht sich Sorgen um seine Freundin Sybille, die von einem Ausflug nicht zurückgekehrt ist. Mit Hilfe von Rex' Spürnase entdeckt Brandtner die junge Frau - offenbar wurde sie erstochen. Er hofft, in der Privatklinik von Dr. Flemming fündig zu werden; hier war Sybille angestellt. Als Peter eine Datei findet, die sie in seinem Computer angelegt hat, keimt in ihm ein schrecklicher Verdacht. In der Nacht buddelt er mit Freunden auf dem Friedhof einen Sarg aus.

